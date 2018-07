Vous avez du mal à dormir avec cette chaleur? Voici l'astuce d'André qui ferait baisser la température de 2 degrés, et d'autres conseils

La chaleur s’annonce écrasante ces prochains jours avec des maximas qui atteindront jusqu’à 35 degrés, voire davantage, demain. Difficile de bien dormir avec des températures pareilles, mais André a sa petite astuce et a tenu à la faire partager via le bouton orange Alertez-nous.



"Bonjour, efficace pour diminuer la chaleur: un ventilateur normal, trois bouteilles en plastique de 1.5 litres et 3 colsons. Remplir les bouteilles d'eau en laissant un petit vide, mettre les bouteilles au surgélateur. Fixer les colsons à l'arrière en ne serrant pas trop afin de pouvoir enlever les bouteilles aisément".





André assure que cela diminue de deux degrés la température dans une pièce de 12 mètres carrés et ce pendant plus ou moins quatre heures, par rapport à une utilisation normale du ventilateur. "Mettre autant de ventilateurs dans une plus grande pièce que nécessaire" conseille-t-il encore.





Manger peu et boire beaucoup

L’alimentation et l’hydratation peuvent également changer la donne. Manger léger, pour ne pas surcharger l’organisme, ce qui lui demanderait beaucoup d’efforts au moment d’aller dormir, mais aussi, boire suffisamment : "Quand on est déshydraté, on transpire peu et donc on a plus de mal à perdre de la température", a expliqué Vérionique Viot-Blanc, médecin du sommeil, à BFMTV.



Une douche bien fraîche



D'autres conseils, assez classiques : tenter de créer des courants d’air en ouvrant un maximum de fenêtres, prendre une douche fraîche juste avant d’aller dormir... Et puis, dormir avec un simple drap de coton ou de lin, c’est l’idéal.

Enfin, c’est peut-être le bon moment d’étendre son linge dans la chambre : avec l’action du ventilateur, l’air sera humidifié.