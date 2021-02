Vous avez été surpris par les couleurs du ciel hier soir: comment s'explique ce phénomène?

Depuis jeudi soir, vous êtes nombreux à nous envoyer via le bouton orange Alertez-nous des photos du coucher de soleil qui a sublimé le ciel hier soir. "Étonnant ou inquiétant le ciel à Ostende", nous a écrit Liliane.

Elle n'est pas la seule à se demander pourquoi ces couleurs flamboyantes ont illuminé le ciel. Nous avons tenté d'en savoir plus grâce à l'aide d'un expert en la matière... Georges Carpentier, prévisionniste à l'IRM, a décrypté différentes photos.



© Sandra (Ath)



Pour la première photo, "la couleur rouge du soleil couchant est causée par la diffusion atmosphérique de la lumière solaire, plus importante pour les courtes longueurs d'ondes du spectre visible, donc le bleu", explique le spécialiste. Par conséquent, ce sont les longueurs d'onde les moins diffusées, donc celles du rouge ou proches du rouge, qui parviennent à l'œil de l'observateur, précise-t-il.





© Daniel (Ostende)







Pour les deux photos suivantes, sur lesquelles on peut observer des nuages rouges, le prévisionniste nous explique qu'il s'agit de nuages d'une zone de pluie qui transitait sur notre pays vers l'est. "Le soleil se couchant à ce moment à l'ouest, sa lumière a, là aussi, été diffusée par l'atmosphère et les nuages en marge de cette zone de pluie".