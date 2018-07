Vous comptez regarder le match des Diables en plein air? Voici le temps qu'il fera ce soir

Les quelques brumes et bancs de brouillard se dissiperont et laisseront place à une matinée calme et ensoleillée. Des nuages bas pourront toutefois atteindre les régions proches de la frontière néerlandaise. Vers 9h, les températures se situeront entre 16 et 20 degrés.

Après la dissipation des brumes et bancs de brouillard localisés, la matinée sera souvent ensoleillée avec un risque de champs de nuages bas dans les régions proches de la frontière néerlandaise. Dès la fin de la matinée, des nuages cumuliformes se développeront et des nuages élevés dériveront sur le pays depuis l'ouest. En fin de journée, une petite averse isolée ne semble d'ailleurs pas totalement exclue. Les maxima seront compris entre 25 et 28 degrés en de nombreux endroits. Sur les hauteurs de l'Ardenne et à la mer, il fera un peu plus frais avec des maxima proches de 22 degrés. Le vent faible et variable deviendra faible à modéré de secteur nord. Au littoral, une brise de mer modéré de nord-nord-est s'établira.



Ce soirée et cette nuit, le ciel se dégagera en beaucoup d'endroits. Cependant, le ciel restera plutôt partiellement nuageux dans le sud-est du pays. Il y aura un risque de formation de brume ou de quelques bancs de brouillard. Les minima varieront de 10 à 16 degrés. Le vent sera faible, d'abord de secteur nord, puis de secteur nord-est ou de directions variées.

Quel temps pour ce week-end?



Samedi, le temps restera sec et souvent ensoleillé avec quelques nuages inoffensifs. Les maxima varieront entre 22 degrés en Hautes-Fagnes et 29 degrés en Campine, sous un vent généralement modéré de nord à nord-est.



Dimanche et lundi, le temps restera généralement ensoleillé et sec. Les maxima varieront entre 21 degrés à la côte et 28 ou 28 degrés en Campine. Le vent sera modéré en journée de nord à nord-est.





Un temps instable



Mardi et mercredi, davantage de champs nuageux traverseront le pays depuis la mer du Nord. Quelques gouttes ne seront alors pas exclues même si le temps restera sec en beaucoup d'endroits. Les maxima seront un peu moins chauds et seront compris entre 19 et 24 degrés.



Jeudi, le temps sera légèrement instable avec des périodes ensoleillées et des cumulus qui se développeront en cours de journée. Les températures repartiront à la hausse avec des maxima de 25 ou 26 degrés dans le centre du pays.