Si vous êtes en train de prévoir votre week-end, vous vous demandez peut-être que nous réserve la météo. D'après l'Institut royal météorologique (IRM), la fin de semaine aura littéralement deux visages: un samedi ensoleillé et un dimanche plutôt pluvieux.

Sortez plutôt samedi

Samedi, le temps sera sec et globalement ensoleillé avec toutefois parfois assez bien de voiles nuageux d'altitude. Il fera très doux avec des maxima de 15 à 17 degrés sur les hauteurs ardennaises, et autour de 18 ou 19 degrés (voire localement 20 degrés) ailleurs. En fin de journée, les champs nuageux deviendront plus nombreux dans la région côtière, suite à l'approche d'une perturbation. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-ouest, avec des rafales autour de 50 km/h.