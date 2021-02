Week-end doux avant une remontée des températures en début de semaine

(Belga) Le ciel sera encore très nuageux vendredi avec parfois des périodes de pluie sur le centre et l'est du pays, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Dans le nord-ouest, le temps sera généralement sec avec des éclaircies. Après midi, la zone de pluie s'évacuera par le sud-est et le temps deviendra sec aussi dans cette région avec un ciel nuageux au sud du sillon Sambre et Meuse et un petit risque d'averse. À la Côte et dans l'extrême ouest du pays, le ciel sera peu nuageux à serein. Entre les deux, le ciel sera partiellement nuageux. Les maxima seront compris entre 6°C en Hautes Fagnes à 11°C en plaine.

Samedi, le temps restera sec avec, surtout en Basse et Moyenne Belgique, d'abord de la brume, du brouillard ou des nuages bas qui pourront être tenaces. En cours de journée, le temps deviendra souvent ensoleillé. Les maxima seront compris entre 6°C en Hautes Fagnes et 10°C dans le centre du pays. Au sud du sillon Sambre et Meuse, le vent sera modéré de secteur nord-est et plutôt faible à modéré ailleurs. Dimanche, le temps sera sec et généralement ensoleillé. Les maxima se situeront entre 7°C en Hautes Fagnes ainsi qu'en bord de mer et 11°C dans le centre du pays. Le vent sera modéré de secteur nord-est. Lundi, le temps restera sera d'abord fort nuageux au nord du sillon Sambre et Meuse, avec de nombreux nuages bas. Ceux-ci devraient se dissiper en cours d'après-midi et laisser progressivement la place à des éclaircies. En Haute Belgique, le soleil s'imposera tout au long de la journée. Le matin, l'Institut royal météorologique (IRM) prévoit de faibles gelées du centre à l'est, alors que l'après-midi les maxima seront proches de 9°C en Ardenne et 11°C sur le centre. Toutefois, en cas de dissipation tardive des nuages bas sur la moitié nord, les températures ne devraient pas y dépasser 6 ou 7°C . Mardi, les nuages bas devraient à nouveau s'imposer sur les régions de plaine en matinée, mais l'IRM y attend davantage d'éclaircies l'après-midi. Les maxima devraient atteindre 10°C en Ardenne et 13°C en plaine. Ils pourront toutefois être plus bas en cas de maintien de la nébulosité sur les régions de la moitié nord. Mercredi, le soleil devrait finalement s'imposer sur toutes les régions avec quelques voiles d'altitude. Sous l'influence d'un flux de sud à sud-ouest, les maxima seront en hausse, affichant des valeurs comprises entre 12 et 14°C.