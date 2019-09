Prévisions météo: ne prévoyez pas grand chose ce week-end...

Alors qu'il faisait 25 degrés et plein soleil il y a une semaine, l'automne a entre-temps fait son apparition. Et il s'incruste. Le week-end s'annonce venteux et pluvieux, indique vendredi l'Institut royal météorologique (IRM).

Vendredi mitigé. Durant la matinée, il pleuvra sur l'est du pays. Ailleurs, il fera généralement sec avec des éclaircies. En journée, des averses se déclencheront cependant, la plupart à la mer. Les maxima atteindront 14 degrés en Hautes-Fagnes et localement 19 degrés dans le centre. Le vent restera modéré à assez fort de sud-ouest, avec des rafales de 50 km/h dans l'intérieur du pays et de 60 km/h à la mer. Vendredi durant la nuit, une ligne d'averses structurée devrait traverser le pays à partir de l'ouest du pays. Plus tard dans le nuit, le risque d'averse demeurera. Les températures minimales seront comprises entre 8 degrés en Hautes-Fagnes et 13 degrés au littoral.

Samedi humide. Le temps restera variable en début de week-end. Et il fera partiellement à très nuageux avec des averses à partir de l'ouest. Les maxima atteindront de 13 à 18 degrés. Le vent de sud-ouest sera assez fort et, à la mer, il pourra devenir fort, avec de nouveau des rafales jusque 60 km/h.

Dimanche orageux. A la pluie s'ajoutera le vent en fin de week-end. Une zone de pluie traversera le pays d'ouest en est. Des averses régulières et beaucoup de vent sont attendus, surtout l'après-midi. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les maxima seront compris entre 14 et 19 degrés. Le vent sera assez fort à fort, à la mer fort à temporairement très fort, de secteur sud-ouest, avec des rafales de 70 à 80 km/h et à la mer localement 90 km/h.