Meunier, Lucumi et Dennis (nommé comme Joueur de la journée) dans l'Equipe de la Semaine

(Belga) Le Diable Rouge Thomas Meunier, le défenseur de Genk Jhon Lucumi et l'attaquant du Club Bruges Emmanuel Dennis figurent dans l'Equipe de la semaine de la Ligue des Champions, dévoilée jeudi par l'UEFA après la 2e journée. Dennis, auteur d'un doublé au Real Madrid (2-2) est aussi l'un des quatre nommés au titre de Joueur de la semaine.

Outre Dennis, les candidats à être le Joueur de la 2e journée sont Serge Gnabry, auteur de quatre buts avec le Bayern Munich contre Tottenham (2-7), Luis Suarez, double buteur avec le FC Barcelone contre l'Inter (2-1) et Achraf Hakimi, qui a marqué les deux buts du Borussia Dortmund au Slavia Prague (0-2). Ces quatre hommes figurent logiquement aussi dans l'Equipe de la semaine. Pour la deuxième journée consécutive, Meunier est présent dans cette équipe-type. Avec le Diable Rouge aligné tout le match, le PSG s'est imposé 0-1 à Galatasaray. Lucumi a lui contribué au nul vierge de Genk contre Naples. L'équipe est complétée par le gardien de Dortmund Roman Bürki, les joueurs de Liverpool Roberto Firmino et Mohamed Salah, le médian de l'Ajax Donny van de Beek et l'attaquant de Salzbourg Takumi Minamino. L'Equipe de la semaine: Roman Bürki (Dortmund); Thomas Meunier (PSG), Jhon Lucumí (Genk), Achraf Hakimi (Dortmund); Mohamed Salah (Liverpool), Emmanuel Dennis (Club Brugge), Donny van de Beek (Ajax), Serge Gnabry (Bayern), Roberto Firmino (Bayern), Robert Lewandowski (Bayern), Takumi Minamino (Salzbourg) (Belga)