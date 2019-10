Mohamed Salah, incertain, a fait le voyage à Genk

(Belga) Le Racing Genk défiera mercredi soir (21h00) Liverpool lors de la 3e journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Tenants du titre, les Anglais pourront finalement compter sur leur attaquant Mohamed Salah. L'Égyptien, qui n'a pas joué contre Manchester United en championnat le weekend dernier, fait bel et bien partie de la sélection de Jürgen Klopp.

Contrairement à Salah, les défenseurs Joel Matip et Trent Alexander-Arnold sont forfaits malgré leur présence au coup d'envoi contre United dans le 'Derby of England' (1-1). Le premier souffre du genou alors que le second est victime d'un virus. Liverpool a effectué une dernière séance mardi matin à Melwood, son centre d'entraînement, avant de prendre la direction du Limbourg. Ils fouleront, pour quinze minutes au moins comme le stipule le règlement de l'UEFA, le gazon de la Luminus Arena ce mardi soir. La sélection de Liverpool: Alisson, Fabinho, Van Dijk, Wijnaldum, Lovren, Milner, Keita, Firmino, Mane, Salah, Gomez, Adrian, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Lallana, Brewster, Robertson, Origi, Kelleher. (Belga)