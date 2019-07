Mondiaux de descente de rivière en kayak pour espoirs et juniors - La Belgique en or dans l'épreuve par équipes

(Belga) L'équipe belge a enlevé le titre mondial de l'épreuve par équipes U23 dimanche aux Mondiaux de descente de rivière en kayak pour espoirs et juniors de Banja Luka, en Bosnie. Il s'agit de la deuxième médaille d'or pour l'expédition noir-jaune-rouge après le succès du junior Kilian Meersmans samedi.

Celui-ci a d'ailleurs participé au succès de l'équipe belge avec Samuel Pype et Leo Montulet. Les trois jeunes hommes ont surpris la concurrence en décrochant la première place en 17:38.44. C'est trois secondes plus vite que l'Allemagne, deuxième. L'Italie complète le podium. Chez les dames, la Belgique représentée par Jorinde Vanderzypen, Louisiane Lecaque et Lauranne Sinnesael s'est emparée du bronze derrière l'Italie et la Tchéquie. . Résultats: U23 messieurs. Kayak Classic Team: 11 équipes: 1. BELGIQUE (Pype - Montulet - Meersmans) 17:38.44 2. Allemagne (Langenbeck - Paufler - Kroener) 17:41.38 3. Italie (Pontarollo - Ciotoli - Bernardi) 18:00.44 4. Tchéquie (Vojtech et Mikulas Zapletal - Svagr) 18:07.87 5. Grande-Bretagne (Huntingford - Gingell - Brown) 18:47.35 ... Kayak Sprint Team: 11 équipes: 1. Slovénie (Urankar - Novak - Ostrbenk) 57.72 2. Tchéquie (Vojtech et Mikulas Zapletal - Svagr) 59.06 3. Allemagne (Langenbeck - Paufler - Blum) 59.68 4. Italie (Pontarollo - Ciotoli - Bernardi) 60.10 5. BELGIQUE (Pype - Montulet - Duvivier) 61.39 ... U23 dames. Kayak Classic Team: 1. Italie (Formenton - Rosa - Benedetti) 19:11.34 2. Tchéquie (Satkova - Hricova - Bayerova) 19:15.51 3. BELGIQUE (Vanderzypen - Levaque - Sinnesael) 20:14.25 4. Grande-Bretagne (Milne - Durrant - Ball) 20:47.48 5. Australie (Collin - Douglass - Ilott) 20:47.88 ... Kayak Sprint Team: 1. Allemagne (Eckert - Bohn - Massini) 62.47 2. Tchéquie (Satkova - Hricova - Bayerova)64.64 3. Australie (Collin - o'Brien - Wilson) 69.07 4. BELGIQUE (Vanderzypen - Levaque - Hulpiau) 69.55 ... (Belga)