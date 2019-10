Mondiaux de gymnastique - L'équipe masculine belge termine 18e des qualifications

(Belga) L'équipe masculine belge a terminé à la 18e place des qualifications aux championnats du monde de gymnastique, lundi à Stuttgart. Les Belges n'iront donc pas aux Jeux Olympiques de Tokyo l'année prochaine. Il fallait terminer dans le top 12 pour décrocher un billet pour le Japon.

Maxime Gentges (Gym Club Malmedy), Noah Kuavita (Silok Deurne), Jimmy Verbaeys (Blauwput Omnisport), Luka Van den Keybus (Gymteam Sint-Niklaas) et Daan Kenis (Turnclub De Eik Lommel) terminent avec un total de 240,60 points (36.699 points au cheval d'arçons, 38.499 points aux anneaux, 42.466 points au saut, 40.965 points aux barres parallèles, 40.599 points à la barre fixe et 41.132 points au sol). Les qualifications ont été dominées par la Russie (259,928), devant la Chine (258,354) et le Japon (258,026). L'équipe féminine (Nina Derwael, Senna Deriks, Jade Vansteenkiste, Maellyse Brassart et Margaux Daveloose), 10e se weekend, verra pas contre l'Empire du soleil levant. En individuel, Nina Derwael s'est qualifiée pour trois finales individuelles. Avec 55.441, elle a pris la 7e place qualificative du concours général. Elle est également première qualifiée aux barres asymétriques où elle défend son titre avec 15.141 points. Elle concourra aussi en finale du sol, puisqu'elle a obtenu la 8e note des engagées (13.600). (Belga)