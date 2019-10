Mondiaux de gymnastique - La Belgique 5e du concours par équipes dames après la 1e journée

(Belga) L'équipe belge féminine de gymnastique pointe au 5e rang à mi-parcours des qualifications du concours dames par équipes des Mondiaux de gymnastique, vendredi à Stuttgart, en Allemagne.

Senna Deriks (Gymgroep AS), Jade Vansteenkiste (Gym Izegem), Nina Derwael (TK Sta Paraat-P.H.H. Hasselt vzw), Maellyse Brassart (Gym Passion Herseaux) et Margaux Daveloose (Turnclub Varsenare) totalisent 161,238 points. Après six subdivisions sur douze, la Chine est en tête avec 169,161 points, devant la France (166,713), le Canada (162,922), l'Allemagne (161,897) et la Belgique (161,238). Les six dernières subdivisions sont au programme de samedi. Elles verront l'entrée en lice, notamment, des Etats-Unis, la Russie, la Grande Bretagne ou encore l'Italie. Ces épreuves de qualification pour les finales (équipes, allround, agrès) offrent également et surtout, des tickets pour les Jeux Olympiques de Tokyo-2020. Le défi pour les Belges consiste dans cette optique à se classer dans le top 12 samedi soir à 22 heures. Il s'agira alors de figurer parmi les neuf meilleures nations, outre les Etats-Unis, la Russie et la Chine, qui ont déjà leur billet en poche. Les Belges avaient termine 11e avec 158,970 points, l'année dernière à Doha. Nina Derwael est également bien placée pour des finales individuelles. Elle est pour l'instant 4e des qualifications au concours général (55.441), 1e aux barres asymétriques, où elle défend son titre (15.141) et 2e au sol (13.600). Maellyse Brassart, la deuxième Belge, a pour sa part récolté 51,232 points. Elle est 17e du concours général dominé par la Française Mélanie De Jesus Dos Santos. (Belga)