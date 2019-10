Mondiaux de gymnastique - Nina Derwael en quête d'un deuxième titre mondial aux barres asymétriques

(Belga) Nina Derwael défendra son titre mondial aux barres asymétriques, samedi, à partir de 18h25, aux Mondiaux de gymnastique de Stuttgart.

Jeudi, la Trudonnaire avait pris la 5e place du concours général avec 56.033 points, son meilleur total absolu, elle qui fut 4e l'an dernier, mais avec une moins bonne note (55.699). La Sportive belge de l'année 2018 va à présent disputer ses finales individuelles par agrès samedi (dès 18h25) aux barres asymétriques et dimanche (dès 15h25) au sol. C'est bien sûr aux barres asymétriques que Derwael, 19 ans, nourrit de grandes ambitions. Outre son titre mondial conquis à Doha l'an passé, l'athlète du TK Sta Paraat Hasselt a glané deux titres européens, en 2017 et 2018. Cette année, elle avait chuté lors de la finale des Jeux Européens où elle a tenté un nouvel exercice, plus difficile. Derwael a d'ailleurs laissé tomber provisoirement cette routine, préférant revenir à un exercice du même niveau que celui présenté à Doha, mais avec un ajustement. Cela lui a plutôt réussi en qualifications, où elle a obtenu la meilleure note des engagées (15.141). Elle partira donc à nouveau avec le statut de favorite. (Belga)