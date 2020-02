Mondiaux de patinage toutes distances - Bart Swings 15e du 5.000 mètres, le titre pour le Canadien Ted-Jan Bloemen

(Belga) Bart Swings a entamé ses Mondiaux de patinage toutes distances par une quinzième place sur le 5.000 mètres, jeudi à Salt Lake City (Utah). Sur l'Utah Olympic Oval, le Louvaniste de 29 ans a signé le temps de 6:22.425, 18.05 derrière le champion du monde canadien Ted-Jan Bloemen (6:04.375). Bloemen, détenteur du record du monde (6:01.86) depuis 2017, a devancé le Néerlandais Sven Kramer (6:04.918) et le Canadien Graeme Fish (6:06.328).

Le Belge a d'abord ponctué ses cinq premiers tours complets sous les 30 secondes avant de baisser un peu de rythme lors des sept suivants. Le Russe Denis Yuskov, dans la même série que Swings, a terminé 12e en 6:15.505. A noter que le Néerlandais Patrik Roest, invaincu cette saison sur la distance et favori, a été disqualifié. Swings, médaillé d'argent aux Jeux Olympiques d'hiver 2018 à Pyeongchang, disputera encore dimanche le 1.500 mètres et la mass start, son épreuve de prédilection. Second Belge présent aux Etats-Unis pour ces Mondiaux, Mathias Vosté disputera deux distances: le 1.000 et le 1.500 mètres. La dernière médaille belge aux Mondiaux toutes distances remonte à 1999 quand Bart Veldkamp, Néerlandais naturalisé, a décroché l'argent sur le 5.000 mètres. En début de journée, Martina Sablikova a conquis le premier titre de ces Mondiaux en remportant le 3.000 mètres dames. La patineuse tchèque, 32 ans, a signé le temps de 3:54.25. Elle a devancé la Néerlandaise Carlijn Achtereekte (3:54.92) et la Russe Natalja Voronina (3:55.24). Sablikova possède le record du monde de la distance en 3:52.02. (Belga)