Mondiaux de skeleton - Kim Meylemans termine 20e à Whistler

Kim Meylemans a terminé 20e des Championnats du monde de skeleton (dames) sur la piste olympique vendredi à Whistler, au Canada.

Elle était déjà vingtième après les deux premières descentes de jeudi. Notre seule compatriote, présente, âgée de 23 ans n'a rien pu y changer vendredi dans les troisième et quatrième descentes. Dans la troisième, elle s'est classée 19e en 54.46 secondes. Dans la quatrième, elle a fini 20e et dernière en 54.74 secondes. Avec un temps total de 3:39.19, elle termine à la vingtième place, à 6.16 secondes de la nouvelle championne l'Allemande Tina Hermann (3:33.03). La championne du monde sortante l'Allemande Jacqueline Lölling obtient l'argent et leur compatriote Sophia Griebel enlève le bronze et complète un podium entièrement allemand. Avec sa vingtième place, Meylemans n'a pas répondu aux attentes. Elle avait terminé 5e aux Mondiaux 2017 à Königssee, en Allemagne. Le mois dernier, elle avait pris la médaille d'argent aux Mondiaux juniors également disputés à Königssee. Une semaine plus tard, elle terminait sa saison de Coupe du monde avec une 12e place à Calgary, au Canada. Elle a fini à la 14e place du classement final de la compétition. Elle avait cette même place lors des JO de Pyeongchang l'an dernier en Corée du Sud.