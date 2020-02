Namur arrive 7e au concours de la "Meilleure destination européenne 2020"

(Belga) La Ville de Namur a pris la 7e place au concours de la "Meilleure destination européenne 2020", qui se clôturait mercredi. Le titre revient à Colmar (France), devant Athènes (Grèce) et Tbilissi (Géorgie).

"Namur est si chaleureuse et conviviale que c'est comme si vous rendiez visite à votre famille. Ses restaurants sont excellents et les événements culturels uniques", selon la description fournie par le concours. Plus de 600.000 personnes ont voté pour leur destination préférée parmi les 20 sélectionnées par l'organisation. Les votes étaient ouverts du 15 janvier au 5 février sur www.europeanbestdestinations. Avec plus de 30.000 votes du public, la capitale wallonne devance Paris (France), Rome (Italie) et de plus petites villes comme Cork (Irlande) ou Rijeka (Croatie). Le concours "European Best Destination" est organisé par la société du même nom, basée à Bruxelles. C'est l'un des plus prestigieux du continent. Grâce à une forte visibilité médiatique, la destination gagnante voit en moyenne sa fréquentation touristique augmenter de 15%, selon ses organisateurs. L'an dernier, Dinant avait terminé à la 11e place et son nombre de visiteurs a augmenté de près de 30%, selon son échevin du Tourisme, Laurent Belot. (Belga)