Namur candidate au titre de "Meilleure destination européenne 2020"

(Belga) Namur a été sélectionnée parmi les 20 villes candidates au titre de "Meilleure destination européenne 2020", ont indiqué mercredi la Ville et son office du tourisme.

"La capitale wallonne a su séduire l'organisation de ce concours européen par ses nombreux atouts, dont l'offre culturelle, la richesse du patrimoine, la gastronomie, la qualité de vie, une offre hôtelière spécifique et unique, des commerces indépendants et un centre-ville dynamique", ont souligné les porteurs de la candidature. "Le fait que Namur propose aux visiteurs une expérience culturelle riche et variée, mêlant institutions et événements destinés au grand public, mais aussi aux professionnels de différents secteurs, a également retenu l'attention." "L'identité et la notoriété de Namur sont chaque jour renforcées et les nombreux projets réalisés ou en cours insèrent Namur dans une dynamique positive. Namur est une ville d'expériences et d'authenticité, exactement ce que recherchent les voyageurs", ont-ils ajouté. Le concours "European Best Destination" est organisé par la société du même nom, basée à Bruxelles. C'est l'un des plus prestigieux du continent. Grâce à une forte visibilité médiatique, la destination gagnante voit en moyenne sa fréquentation touristique augmenter de 15%, selon ses organisateurs. Parmi les 19 autres destinations sélectionnées pour l'édition 2020, on trouve Paris, Colmar, Prague, Rome, Athènes ou encore Madrid. Namur est également mise en avant dans les catégories suivantes: meilleures destinations pour un city break, meilleures destinations romantiques, meilleures destinations gastronomiques et meilleures destinations culturelles. Les votes seront ouverts du 15 janvier au 5 février sur www.europeanbestdestinations.com et la Ville de Namur prévoit une grande campagne de promotion.