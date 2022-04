Nivelles: une toute nouvelle gare performante, accessible et écologique

Nivelles dispose désormais d'une toute nouvelle gare. Construite juste en face de la prison, cette infrastructure moderne aux lignes épurées, illustre le nouveau concept que la SNCB développe sur son réseau. Un bâtiment fonctionnel, modulable et entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. La gare dispose ainsi d'ascenseurs, de guichets et de sanitaires adaptés. Un concept qui correspond aux attentes des usagers avec de vastes parkings pour voiture (750 places) et vélos (144 places) sécurisés.

Située à côté de la gare des bus, la nouvelle gare devient un pôle multimodal majeur du Brabant-Wallon.

Le bâtiment est également équipé de panneaux solaires et d’un système de récupération des eaux de pluie pour les sanitaires. "Ici pour la gare la Nivelle, on a un bâtiment quasiment 0 énergie, avec un système de chauffage, de ventilation, et une isolation très performante" explique Marianne Hiérnaux, porte parole de la SNCB.

La gare de Nivelles compte chaque jour plusieurs milliers de navetteurs et voyageurs étudiants. Depuis le 18 avril dernier, la SNCB a aussi prolongé le trajet du train S19 (Braine-L’Alleud - Brussels-Airport – Louvain). Les Nivellois profitent donc aussi désormais d’une liaison directe vers Brussels-Airport via Bruxelles-Schuman le samedi, le dimanche et les jours fériés.

L'ancien bâtiment sera quant à lui reconverti. Des commerces ou des associations pourraient occuper les locaux.