Noah Fadiga offre la deuxième période du championnat de D2 néerlandaise à Volendam

Noah Fadiga, 20 ans, le fils de Khalilou Fadiga, a aidé son club, le FC Volendam, auquel il est prêté pour une saison par le Club Bruges, à se sortir d'une situation difficile, vendredi soir lors d'un match de la 19e journée du championnat des Pays-Bas de football de deuxième division (Eerste Divisie) contre MVV Maastricht.

Le défenseur visiteur Joeri Schroijen avait en effet ouvert la marque d'une magnifique frappe du pied gauche dès la 13e minute. Noah Fadiga (ex-La Gantoise et Anderlecht) a lui aussi visé juste, mais du droit, pour placer le ballon hors de portée du gardien Nigel Bertrams, et égaliser à la 35e. MVV s'est enfoncé dans la crise en concédant trois autres buts en deuxième mi-temps. A l'inverse, Volendam, entraîné par Wim Jonk, décroche la titre de la deuxième période du championnat, qui lui ouvre les portes des playoffs pour la montée en première division (eredivisie) à l'issue de la saison régulière. Les autres buteurs de la rencontre sont Martijn Kaars, qui a converti en deux temps un centre de Fadiga (58e), Boy Deul (77e), lequel venait de remplacer Kaars, et l'international espoir U21 belge Francesco Antonucci (79e). L'ex-milieu de terrain d'Ajax et Monaco et Fadiga ont joué tout le match, comme Jérôme Deom et Thiebaut Van Acker dans les rangs de Maestricht, alors que le gardien Gilles Deusings et Marnick Vermijl sont restés sur le banc. Au classement général Jong Ajax, qui a remporté le "topper" à Cambuur Leeuwarden 0-2, grâce entre autres aux débuts flamboyants de l'espoir Sontje Hansen (17 ans), meilleur buteur du Mondial U17 le mois passé au Brésil, revient à 3 points (42-39) de son rival. Volendam est 4e à 6 points et MVV, 17e et avant-dernier avec 16 points.