Nouveau le 1er janvier - Les écluses du canal Albert également en service le dimanche

(Belga) En 2020, les écluses du canal Albert seront également en service le dimanche sans frais supplémentaires. La voie navigable sera désormais ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. L'objectif est de rendre le canal Albert et la navigation fluviale encore plus attractifs par rapport à la route.

Jusqu'à présent, les six écluses du canal Albert, qui relie Liège à Anvers, étaient ouvertes du dimanche à 22h00 jusqu'au samedi à 22h00. Il n'y avait pas d'opération structurelle les dimanches et les jours fériés. L'une ou l'autre écluse pouvait toutefois être exploitée si la demande économique était démontrée, mais les frais devaient être remboursés. Chaque année, 40 millions de tonnes de marchandises transitent par le canal Albert, soit l'équivalent de 2 millions de camions par an ou 8.000 camions par jour. (Belga)