Nouveau sélectionneur de Chypre, Johan Walem quitte les Espoirs belges

(Belga) Johan Walem a pris la décision de quitter son poste de sélectionneur des Espoirs belges pour devenir celui de Chypre, a annoncé l'Union belge dans un communiqué samedi.

"C'est avec beaucoup de passion et de plaisir que j'ai travaillé avec l'équipe nationale espoirs ces dernières années. En nous qualifiant pour l'Euro, nous avons atteint notre objectif l'année passée. Je tiens à remercier l'URBSFA, mon staff et les joueurs. Nous avons fait des U21 un groupe soudé. Je suis également reconnaissant de la collaboration avec Roberto Martinez. J'ai dû choisir entre continuer l'aventure à l'URBSFA ou relever un tout nouveau défi. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de devenir l'Entraîneur fédéral de Chypre et c'est ce défi que je souhaite relever", a commenté Johan Walem cité dans le communiqué. L'ancien international (36 capes) était en poste chez les Espoirs depuis 2012 lorsqu'il avait succédé à Francky Dury. Il avait certes repris Courtrai en mai 2015, mais était rapidement revenu durant l'été 2016 à son poste qu'avait entre-temps occupé Enzo Scifo. Après avoir manqué une qualification pour l'Euro 2015 puis 2017, les Espoirs belges ont enfin rejoint la phase finale européenne l'an dernier en Italie. "Dans un groupe compliqué composé de l'Italie, de l'Espagne et des solides Polonais, nos jeunes Diables n'ont pas passé la phase de groupes. Le match contre l'Espagne, futur vainqueur de l'Euro, s'est terminé sur une courte défaite 2-1", a rappelé l'Union belge. Les Espoirs sont actuellement en lutte pour se qualifier pour l'Euro 2021 en Hongrie et Slovénie. En novembre, ils ont enregistré une seconde victoire (en quatre matches) contre l'Allemagne en déplacement (2-3). Il s'agissait alors là du dernier match de Johan Walem en tant que sélectionneur des U21. "Nous tenons à remercier Johan Walem pour son travail acharné, son engagement et les succès qu'il a apportés en tant qu'entraineur fédéral de notre équipe nationale espoirs", a commenté de son côté Roberto Martinez, le sélectionneur espagnol des Diables Rouges cité toujours dans le communiqué de l'Union belge samedi. "Il a aidé de nombreux joueurs à s'améliorer et à se surpasser sur le terrain, ce qui a finalement résulté en la qualification pour le Championnat d'Europe des U21 en Italie. Il a également permis à nos jeunes joueurs de se développer en les aidant à progresser dans leur carrière en club et en les préparant pour les Diables Rouges. C'est un bon défi auquel Johan est totalement préparé et prêt et une opportunité dont tout le monde à l'Union Royale Belge de Football espère qu'elle sera ponctuée de succès." Le successeur de Johan Walem à la tête des Espoirs belges n'a pas encore été communiqué. Première de son groupe avec quatre matches, la Belgique dispute son prochain match de qualification pour l'Euro 2021 Espoirs le 31 mars en Bosnie-Herzégovine. (Belga)