Nouvelle démonstration de Dortmund et d'Haaland face à l'Union Berlin, Witsel buteur

(Belga) Le Borussia Dortmund est irrésistible en ce début d'année. Pour la troisième fois consécutive, les coéquipiers d'Axel Witsel, titulaire et buteur, et de Thorgan Hazard, monté au jeu à la 71e, se sont imposés après avoir inscrit cinq buts. Cette performance, marquée encore du sceau du prodige norvégien Erving Haaland, auteur d'un doublé, a été réalisée à domicile cette fois samedi face à l'Union Berlin (5-0). Les pensionnaires du Signal Iduna Park en profitent pour grimper à la troisième place du classement. Après 20 journées, Dortmund (39 pts) se trouve à trois unités du Bayern Munich (42 pts) qui, de son côté, s'est hissé en tête en battant 1-3 Mayence en attendant le choc plus tard en début de soirée (18h30) entre le RB Leipzig (2e, 40 pts) et le Borussia Mönchengladbach (4e, 38 pts).

Arrivé lors du mercato hivernal à Dortmund, le Norvégien Erling Haaland, 19 ans, est devenu le premier joueur de l'histoire de la Bundesliga a inscrire 7 buts lors de ses trois premières rencontres. Samedi face à l'Union Berlin, Jadon Sancho a également battu un record de précocité en ouvrant le score à la treizième minute de jeu. L'attaquant anglais est, en effet, devenu le plus jeune joueur du championnat d'Allemagne à dépasser la barre des 25 buts, à seulement 19 ans. Haaland, qui pourrait très vite le dépasser s'il continue sur sa lancée, a ensuite doublé la mise cinq minutes plus tard. En seconde période, Marco Reus a inscrit un troisième but en faveur de Dortmund sur penalty à la 68e. Deux minutes plus tard, Axel Witsel, bien servi dans le rectangle, a également participé à la fête. Haaland, de nouveau, a ensuite fixé le score à 5-0 à la 76e avant de sortir dans la foulée sous l'ovation du public local. (Belga)