Origi et Liverpool alignent les succès, Lyon et Denayer s'enfoncent dans la crise

Liverpool a eu besoin de 70 minutes pour trouver la faille dans la défense du promu de Sheffield United. Les Reds, avec Divock Origi monté au jeu à la 64e, se sont imposés 0-1 à la suite d'une erreur du gardien des 'Blades' sur un tir de Georginio Wijnaldum (70e), samedi lors de la 7e journée de Premier League. L'équipe de Jürgen Klopp affiche toujours le maximum de points (21/21) et trône logiquement en tête du championnat.

Absent le weekend dernier à cause d'une petite blessure à la cheville, Divock Origi est monté peu après l'heure de jeu. Le Diable Rouge n'a plus été titulaire depuis la première journée. Promu dans l'élite du football anglais, Sheffield pointe à la 10e place avec 8 points au compteur. En France, l'Olympique Lyonnais a connu une nouvelle désillusion. Les Gones et leur capitaine Jason Denayer se sont inclinés 0-1 à domicile devant le FC Nantes. Le seul but de la rencontre a été inscrit par Samuel Moutoussamy peu avant l'heure de jeu (0-1) sur un ballon contré qui a surpris le portier rhodanien Anthony Lopes. Lyon, entraîné par Sylvinho depuis le début de saison, avait bien commencé son exercice 2019-2020 par des succès à Monaco (0-3) et contre Angers (6-0). Mais depuis lors, l'OL n'a pas été capable de gagner un seul de ses sept matches et occupe actuellement la 11e place (9 pts). Les Nantais, grâce à leur court succès, sont provisoirement passés en tête de Ligue 1 à la suite de cette première rencontre de la 8e journée de championnat.