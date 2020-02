Oxfam-Solidarité et Oxfam-Wereldwinkels/Fair Trade ne font désormais plus qu'un

(Belga) Oxfam-Solidarité et Oxfam-Wereldwinkels/Fair Trade fusionnent pour former une seule et même organisation: Oxfam Belgique. Les deux entités ont scellé leur union lors de leurs assemblées générales respectives organisées samedi, ont annoncé les ONG.

L'objectif de cette fusion est de faire d'Oxfam Belgique "un mouvement plus fort avec une mission commune: lutter contre les inégalités et pour plus de justice économique. Et ainsi permettre à tout un chacun de vivre une vie digne et d'exercer pleinement ses droits fondamentaux." L'union entre les deux organisations permet également d'effacer un distinguo qui n'existait pas forcément dans l'esprit du grand public. "Car ce qui vient instinctivement à l'esprit quand on parle d'Oxfam, c'est aussi bien le chocolat équitable que les rapports chocs sur les multimilliardaires et l'évasion fiscale", souligne-t-on. "Ensemble, nous serons mieux armés pour relever les défis de cette décennie et décupler notre impact dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités", estime Eva Smets, directrice générale d'Oxfam Belgique, citée dans un communiqué. Les deux organisations réunies comptent un réseau de 240 magasins et bénéficient du soutien de 8.400 bénévoles. Lodewijk De Witte, le gouverneur sortant de la province de Brabant flamand, a été élu président d'Oxfam Belgique. Dans une phase ultérieure, Oxfam Belgique ambitionne d'étendre son processus d'intégration à Oxfam-Magasins du Monde, son entité-sœur active en Belgique francophone, dont la mission est de lutter en faveur de filières de production équitables. (Belga)