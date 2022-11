"150.000 personnes sans-papiers prêtes à travailler": pour ce député Ecolo, les milliers de postes vacants peuvent trouver preneurs

Simon Moutquin, député fédéral Ecolo, était l'invité d'Antonio Solimando sur Bel RTL. Il est notamment revenu sur la situation de jeunes demandeurs d'asile dans notre pays.

Il y a quelques jours, le groupe Ecolo-Groen à la Chambre demandait à la secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nicole de Moor, de mettre en œuvre des mesures d'urgence pour éviter que des mineurs ne doivent dormir dans la rue. La veille, Fedasil, l'Agence fédérale pour l'accueil des demandeurs d'asile, affirmait qu'il n'y a plus de place pour les mineurs non accompagnés. "C'est une honte pour ce gouvernement. C'est une honte de laisser des enfants dormir dans la rue et c'est inadmissible par rapport à l'accord de gouvernement qui est une politique migratoire juste et humaine. Laisser un enfant dormir dans la rue, ce n'est pas humain ni juste en termes de droits", s'est-il exclamé.

Avant d'ajouter : "Malheureusement, comme c'est souvent le cas dans le débat migratoire, il y a des blocages idéologiques et non techniques. Ouvrir des places d'hôtel pour des personnes dans la rue, c'est humain. Peut-être que ça ne plaît pas à certains partis qui craignent une montée de l'extrême droite mais c'est une solution humaine".

Il y a tout à fait une immigration possible en Belgique

Le député fédéral a expliqué qu'au sein des centres d'accueil belges, on compte "20% d'Afghans". "On ne peut pas renvoyer des Afghans au pays des Talibans. On ne le fera pas, quelle que soit la décision par rapport à leur statut. Il faut pouvoir leur donner un titre de séjour provisoire par rapport à certaines personnes", a-t-il martelé au micro d'Antonio Solimando.

La politique du gouvernement est pourtant de pouvoir renvoyer un certain nombre de demandeurs d'asile déboutés. Cela veut-il dire que plus aucune immigration n'est possible en Belgique ? Le député Simon Moutquin a un avis clair sur la question : "Il y a tout à fait une immigration possible en Belgique".

C'est ridicule de mettre en place une politique migratoire économique

Le député Ecolo est notamment revenu sur les propos énoncés par Bart Steukers, le patron d'Agoria, la fédération des entreprises technologique mardi dernier. Ce dernier estimait qu'il n'y avait jamais eu autant d'offres d'emploi qui ne trouvent pas preneur dans le secteur des entreprises technologiques en Belgique. "Quand nos aéroports n'ont plus de bagagistes, quand nos brasseurs ne savent plus brasser des bières parce qu'on n'a plus assez de personnel, il faut remettre de la logique. On a 100 à 150.000 personnes sans-papiers qui vivent en Belgique et qui sont prêtes à travailler. C'est ridicule de mettre en place une politique migratoire économique alors que les travailleurs sont ici et vivent dans des situations inhumaines, sans droits", a-t-il justifié.