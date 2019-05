(Belga) Le vice-Premier et ministre des Finances et de la Coopération au développement, Alexander De Croo, a accompli dimanche son devoir citoyen à 10h00 à Michelbeke (Flandre-orientale).

Alexander De Croo, qui tire la liste de l'Open Vld à la Chambre dans sa circonscription, a voté en compagnie de son épouse et de ses deux enfants, ainsi que de son père Herman De Croo. "A la fin, mon crayon n'était plus taillé, j'ai donc demandé qu'il soit remplacé pour le suivant. Je suis fidèle à mon principe. Je coche chaque personne sur ma liste car je pense que tout le monde mérite autant mon vote, et après le crayon n'a plus de mine", a raconté le vice-Premier. Le ministre des Finances se dit confiant des résultats. "J'ai reçu beaucoup de réactions positives ces derniers jours, disant que nous avons mené une campagne positive, sans attaques personnelles ou reproches. Les gens apprécient cela et c'est aussi ce que je veux faire." (Belga)