"Aucun résultat n’est arrivé, pas même une tendance": à Seraing, l'attente se fait longue pour le PS

Francis Beckaerts, tête de liste du PS à Seraing, se trouve au QG de son parti à Seraing. A 18h, aucun chiffre n'était encore tombé, forçant les candidats à faire preuve de patience.

"Aucun résultat n’est arrivé. Pas même une tendance. Je me suis renseigné plusieurs fois, j’ai rien du tout pour l’instant. Il faut attendre (...) C’est peut être le président du bureau central qui ne veut pas lâcher ses résultats avant d’en avoir de manière conséquente", explique-t-il au micro de Fanny Dehaye.

Avant de conclure: "La situation à Liège m’encourage beaucoup car on ne perdrait que 2% avec un affaissement du cdH. Pour le parti socialiste, c’est déjà quelque chose de très bien. D’autant plus que le PTB ne fait pas le score escompté. Ce serait donc de façon à me rassurer quelque peu".