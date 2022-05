"Beleef weer meer": la Flandre cherche à pousser ses citoyens vers la culture

(Belga) La Flandre a lancé une campagne pour inciter ses citoyens à retrouver le chemin des évènements culturels et touristiques, de manière à rendre son public à ces secteurs qui ont fortement souffert de la pandémie de Covid-19. Sous le slogan "Beleef weer meer", que l'on pourrait traduire par "Vivez de nouveau davantage", la campagne se déroulera en deux volets, un premier qui a débuté ce lundi, et un second qui sera lancé cet été.

Financée par les autorités flamandes mais également par les institutions culturelles majeures et la VRT, elle prévoit des spots télévisés et publicités en ligne. (Belga)