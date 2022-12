Scandale du voyage à Dubaï au Parlement wallon: "C'est scandaleux, ce qui est en train de se passer"

Le greffier du Parlement Wallon est au cœur d'un scandale après les révélations de ses frais de voyages et de déplacements anormalement élevés. Le journal Le Soir révèle que Frédéric Janssens, était parfois accompagné, notamment par Jean-Claude Marcourt, le président du Parlement, lorsqu’il s’est rendu à Dubaï. Ce voyage aurait coûté près de 19.000€, aux frais des Wallons. "C'est scandaleux, ce qui est en train de se passer", s'indigne Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au Parlement wallon, au micro d'Antonio Salimando.

"On constate que les ménages wallons sont en butte à de plus grandes difficultés par rapport aux factures énergétiques, par rapport au pouvoir d'achat. Pendant ce temps, on a Monsieur Marcourt qui part en voyage à 19.000 à Dubaï. C'est bien évidemment un véritable scandale", ajoute-t-il. Germain Mugemangango y voit une "culture du privilège dans une certaine partie de la classe politique wallonne qui doit cesser". "Ce n'est pas seulement un homme qu'il faut faire sauter (Jean-Claude Marcourt, NDLR), c'est une culture qu'il faut absolument changer", précise le chef de groupe PTB.

L'homme politique pointe le manque de transparence dans les voyages organisés : "Qui décide de ces missions ? Un bureau qui a des réunions confidentielles, qui décide d'un budget et qui est ici, dans le cas de Dubaï, un budget luxueux", déplore Germain Mugemangango.

Une série de mesures ont été adoptées en ce sens. Une commission permanente de comptabilité verra le jour, assistée par la Cour des comptes. Une mesure félicitée par le PTB : "La majorité propose une commission, c'est très bien. On l'a votée, on l'a soutenue. La majorité a mis 40 ans avant d'agir, mais maintenant cette commission, on va y travailler pour pouvoir contrôler les dépenses du parlement", se réjouit l'invité.