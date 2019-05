Jean-Marc Nollet, co-président d'Ecolo: "C’est soit le climat, soit la N-VA et il n’y a pas de compromis possible"

Ce mardi, Jean-Marc Nollet, le co-président d’Ecolo était l’invité politique de 7h50 de Fabrice Grosfilley pour évoquer notamment les derniers développements de la campagne, la place éventuelle de la N-VA dans une future majorité fédérale et les mesures défendues par son parti en matière de climat.

Fabrice Grosfilley : "Jean-Marc Nollet, est-ce que vous diriez, comme Olivier Maingain, hier que la N-VA, c’est un parti d’extrême droite donc infréquentable dans un gouvernement ?"

Jean-Marc Nollet : "Effectivement, la N-VA pose beaucoup de problèmes et pas seulement sur ses questions identitaires. Aussi sur ses choix en matière économique, en matière climatique. Ecoutez, ce n’est pas compliqué. On est à 5 jours des élections. Il est temps de revenir à l’essentiel. Nous sommes face à deux défis. Deux défis immenses. Le premier, c’est celui de la progression des inégalités en Belgique. Et le deuxième, c’est le dérèglement climatique de l’environnement, des pollutions.."

Fabrice Grosfilley : "Mais sur la N-VA, est-ce que vous pouvez être catégorique comme le PS ou comme Olivier Maingain l’a été hier et dire que jamais Ecolo n’ira dans un gouvernement avec la N-VA ou pas ?"

Jean-Marc Nollet : "Je vais encore être plus clair que cela. C’est soit le climat, soit la N-VA. Soit le climat, les écologistes et toute la transition écologique et solidaire qu’on peut construire autour, soit la N-VA et tout ce qui va avec comme projet de société racrapotée, fermée et l'anxiété et l'austérité. Donc clairement, pour Ecolo, il est impensable d’être dans un gouvernement avec la N-VA. C’est soit le climat, soit la N-VA .. "

Fabrice Grosfilley : "Mais Mieke Vogels, figure historique de Groen –les verts flamands- a dit qu’elle pourrait très bien envisager un gouvernement de la N-VA et que ce serait l’occasion de mettre un peu d’ordre dans les mutuelles."

Jean-Marc Nollet : "Je vous la donne et je pense que je l’ai fait très clairement, la position de mon parti dont je suis co-président. C’est soit le climat, soit la N-VA, il n’y a pas de compromis possible."