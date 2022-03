Mesures gouvernementales face à la flambée des prix de l'énergie: pourquoi ne seront-elles en vigueur que jusqu'au 30 septembre?

Georges Gilkinet, ministre de la Mobilité, était l'invité de Fabrice Grofilley ce matin sur Bel RTL. Il a commenté l'accord qui a été trouvé cette nuit sur les prix de l'énergie.

"Il était temps de le faire. On a attendu le retour de notre premier ministre de Versailles, on a pris une série de décisions qui seront détaillées tout à l'heure (NDLR, une conférence de presse doit se tenir dans la journée) mais qui vont aider les citoyens pour plus d'un milliard d'euros, qui s'ajoutent à d'autres aides : la protection des consommateurs les plus fragiles, le fonds social énergie, et des diminutions temporaires de la fiscalité sur l'énergie, c'était nécessaire".

Parmi ces mesures, ce qu'on sait déjà, c'est qu'un chèque de 200 euros sera attribué à tous ceux qui se chauffent au mazout, la TVA sera ramenée à 6% pour le gaz et un tarif social prolongé. Ces mesures ont été décidées jusqu'au 30 septembre. Pourquoi ?

"Parce qu'on doit voir l'évolution de la situation. Nous avons par exemple demandé à Versailles via notre Premier ministre que l'Europe étudie la possibilité de fixer des prix maximum au niveau du gaz. C'est la meilleure façon de diminuer la facture des citoyens. On doit voir comment ça va évoluer, comment la situation géostratégique va évoluer puisque l'augmentation des prix est aussi liée à la guerre en Ukraine. Il faudra, comme sur d'autres crises, avancer en marchant et un signal clair est donné ici".

Des mesures décidées de mars à septembre, ce n'est pas la période où on se chauffe le plus. Seront-elles prolongées si besoin ?

"Évidemment qu'on devra le faire mais surtout, ici, on est allés chez le docteur, il y a de la fièvre, on administre un médicament qui peut faire baisser un peu la fièvre. Mais derrière ce médicament, ce qui nous intéresse, c'est le causes de cette fièvre. Et on est en train d'y travailler de façon systémique. Aider nos concitoyens à consommer moins d'énergie, être moins dépendants des importations énergétiques : le gaz, le pétrole, le charbon, l'uranium... Ça c'est vraiment ce qui va nous aider dans la durée".