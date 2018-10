"Catherine Moureaux n'a jamais voulu négocier": le PTB dénonce une "mascarade"

"Catherine Moureaux n'a jamais voulu négocier avec le PTB mais voulait transférer la responsabilité de son accord avec le MR sur le PTB", a réagi lundi dans un communiqué le chef de file du parti d'extrême gauche à Molenbeek, Dirk De Block.



"C'était donc une mascarade organisée", fustige-t-il en réaction à l'annonce faite par la future bourgmestre socialiste et la sortante Françoise Schepmans. PS et PTB continuent de se renvoyer la balle après l'échec de leurs négociations à Molenbeek. En marge de l'annonce de l'accord de majorité PS-MR lundi après-midi, Catherine Moureaux a une nouvelle fois taclé les "mensonges" et les "manipulations" de la formation d'extrême gauche.





"Pendant dix jours, le PTB a discuté avec le PS"



Quelques jours après Ecolo, le PTB avait quitté la table en estimant que "les conditions pour une rupture sociale et démocratique de gauche n'étaient pas réunies". Le parti pointait des questions de gouvernance auxquelles il n'avait pas obtenu de réponses "sérieuses". De son côté, la future bourgmestre de Molenbeek a dénoncé la publication sur les réseaux sociaux d'un document reprenant soi-disant les propositions du PTB pour la commune, mais qui selon elle n'était pas celui présenté lors des négociations, ajoutant qu'elle n'avait refusé "aucun point".

"Pendant dix jours, le PTB a discuté avec le PS, déposé des propositions concrètes sur le logement, l'enseignement, la santé, etc. Le PS a répondu 'Oui, mais non, ce n'est pas possible...' Aujourd'hui, on sait à quoi ce jeu de dupes a servi: faire passer le retour de l'alliance entre le PS et le MR", réagit M. De Block. Pour le PTB, la rapidité avec laquelle l'accord a été dégagé à Molenbeek est suspecte. "Avec des partenaires sérieux, c'est plus facile", avait anticipé Mme Moureaux lors de la conférence de presse. Un commentaire qui visait également Ecolo, dont elle a dénoncé les nombreux "allers-retours".