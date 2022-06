"Ce que veut Van Grieken n'est pas réaliste"

(Belga) L'ex-secrétaire d'Etat N-VA, Theo Francken, s'en prend violemment à son successeur en matière d'asile et de migration, Sammy Mahdi, dans une interview accordée dimanche au journal De Zondag. Il qualifie notamment la politique de Mahdi de flop.

"Mahdi a déjà été condamné 740 fois cette année, car il viole le droit d'asile. Si ça m'était arrivé, ça aurait fait la une de tous les journaux. (...) Avec lui ça passe", fulmine M. Francken. "Qu'a fait M. Mahdi ? Il a surtout parlé haut et fort. Il a dit qu'il mettrait fin au chaos. Moi, je me souviendrai de lui comme du secrétaire d'État aux promesses vides... ", peut-on lire dans le journal. Selon M. Francken, le fait que M. Mahdi accède bientôt au poste de président du CD&V ne changera rien au dossier. Tout simplement parce que le gouvernement ne veut pas d'un autre modèle de migration. Par ailleurs, ce que Tom Van Grieken (président du Vlaams Belang, NDLR) souhaite (déclarer l'indépendance qui devrait alors prendre effet en 2029 après des négociations avec les francophones, NDLR), est irréaliste aux yeux du député N-VA. "Que s'imagine-t-il? Qu'ils vont tous paniquer à Namur, Charleroi ou Bruxelles et vouloir soudainement négocier avec le Vlaams Belang ? Non, ils ne le feront pas. Cela ne va pas les empêcher de dormir. Ils vont juste ignorer la chose." Dans l'interview, M. Francken s'oppose également à d'éventuelles réparations pour le Congo et plaide à nouveau pour une augmentation du budget de la Défense à 2% du PIB. Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga. (Belga)