"Comment une personne considérée comme potentiellement dangereuse peut avoir accès à des armes lourdes?": le PTB veut une audition de l'état-major

Nabil Boukili, député PTB à la Chambre, était l'invité de Fabrice Grosfilley jeudi matin sur Bel RTL. Il est revenu sur l'étonnante cavale de ce militaire, lourdement armé, et qui aurait menacé Marc Van Ranst, épidémiologiste sur le devant de la scène depuis le début de la pandémie de coronavirus.

"C'est hallucinant que ce militaire, connu des services depuis longtemps (ait pu en arriver là). On sait qu'il a des sympathies pour l'extrême droite. Il y a des conséquences à tirer et des explications à donner. Nous, au niveau du PTB, on demande l'audition des services de renseignements militaires, et aussi de l'état-major militaire pour s'expliquer sur la situation. Comment ça se fait qu'il y a 30 militaires qui sont signalés comme extrémistes et potentiellement dangereux ? Il y a quelques mois, dans le journal Le Soir, on nous dit que tout est sous contrôle. Or aujourd'hui, le danger, il est palpable", a-t-il déclaré.

Le député PTB se demande également par quels moyens Jurgen Conings est parvenu à sortir des armes, notamment, d'après la presse flamande, quatre lance-roquettes... "Comment une personne qui est considérée comme potentiellement dangereuse peut avoir accès à des armes lourdes, à des moyens militaires ?"

Nabil Boukili veut aussi des explications sur "le laxisme par rapport à la montée de l'extrême-droite" car il a déjà interpellé plusieurs ministres de l'Intérieur, "et à chaque fois les réponses étaient très légères, disant qu'il n'y a pas de dangers imminents ; or aujourd'hui, on voit bien qu'il existe".