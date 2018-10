"Du foutage de gueule", "Un susucre pour faire passer 15 milliards de dettes": le remplacement des F16 déchaîne les passions (vidéo)

Mercredi après-midi à la chambre, se tenait la Commission conjointe de la défense et de l'économie. Une réunion censée faire la transparence concernant le remplacement des F16 et les options qui s'offrent au gouvernement. Finalement, l'opposition y est apparue plus remontée que jamais et a crié à la mascarade.

"C'est un grand moment de transparence démocratique aujourd'hui et ce n'est pas une mascarade", a clamé Richard Miller, député MR de la majorité, au début de la commission à propos du remplacement des F16. Il faut dire que Charles Michel, le Premier Ministre, avait promis un exercice de transparence dans le dossier des avions bombardiers F16. "Il tenait absolument à ce que la transparence la plus totale soit mise à a disposition du parlement", soutient encore le député fédéral Richard Miller.

C'est que le dossier est sensible. Remplacer ces avions F16 est une décision qui engage lourdement la Belgique : 15 milliards d’euros sur 40 ans. Deux offres sont sur la table : celle de l’américain F35 et celle de l’européen Eurofighter. Le choix est imminent.



Les députés peuvent se faire une idée, mais ils n'y croient pas: pour eux, le gouvernement a déjà choisi

Pour se faire une idée, les députés ont pu entendre ce mercredi après-midi des colonels, un lieutenant-général, des responsables de l’inspection des finances, du service publique fédéral économie, ou encore un avocat. Au total, dix personnes. Ont-elles illustré la transparence promises par le gouvernement? A en croire les députés, pas vraiment, voire pas du tout. "Je crois qu'ici, c'est surtout une grande opération de foutage de gueule des parlementaires", a considéré Julie Fernandez Fernandez, députée PS fédérale. "On est en train de nous balader et de balader tous les citoyens belges avec nous. On est en train de donner un "susucre" pour faire passer une grosse pilule de 15 milliards sur 40 ans. Je suis excédé", a témoigné Benoît Hellings, député fédéral Ecolo. "On a eu les exposés qu'on avait déjà eu y a un an et demi à peu près", a pour sa part commenté l'humaniste Georges Dallemagne, député fédéral. "Moi j'ai rien appris aujourd'hui, a lancé Dirk Van der Maelen, député fédéral (spa). Si le Premier Ministre appelle ça la transparence, je pense qu'il vit dans un autre monde que moi".

Pour sa défense, le ministre N-VA Steven Vandeput, a tenté d'expliquer pourquoi l'ensemble des informations ne pouvait pas être communiqué. "Je crois que la prudence s’impose car vous comprendrez qu’on ne peut pas communiquer des secrets industriels et des données commerciales. Le faire est punissable en Belgique et on ne peut pas l’oublier", a expliqué la ministre de la Défense.

Les députés de l’opposition sont plus que jamais remontés convaincus que le gouvernement belge a déjà fait son choix pour remplacer les F16. Selon eux, ce sera le F35, cet avion bombardier américain dont l’offre expire lundi prochain.