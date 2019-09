"Elio Di Rupo n'a plus grand chose à prouver": Georges-Louis Bouchez réagit à l'annonce des nouveaux exécutifs

Le PS a annoncé officiellement qu'il proposera au Parlement de Wallonie le nom de son actuel président Elio Di Rupo comme futur ministre-président wallon.

Au lendemain de l'annonce des nouveaux gouvernements, Georges-Louis Bouchez, était l'invité de RTL INFO. Au micro de Fabrice Grosfilley, le délégué général du MR est revenu sur la constitution de ces nouveaux exécutifs.

"Elio Di Rupo est une personnalité politique forte. Donc c'est toujours bien qu'une personnalité politique de son importance puisse prendre les rênes d'un gouvernement wallon", a réagi Georges-Louis Bouchez. Avant d'ajouter: "On peut être adversaire politique mais il faut savoir reconnaître les qualités de quelqu'un comme Elio Di Rupo. Il n'a plus grand chose à prouver sur sa capacité politique et sur sa capacité à animer une équipe".