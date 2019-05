"Ensemble une majorité!": la réaction de Theo Francken face aux résultats de la N-VA et du Vlaams Belang qui pose question (vidéo)

Nos confrères de la chaîne privée flamande VTM ont filmé une scène qui fait désormais le tour des réseaux sociaux. Les journalistes ont pu suivre les ténors de la N-VA dans les coulisses des élections dimanche dernier.



Dans la séquence, on voit Bart De Wever, président du parti nationaliste flamand, et Theo Francken, l'ancien secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. Ils sont debout devant une télévision qui retransmet les premiers résultats des élections.



Ce moment a été diffusé dans l'émission Jambers in de politiek le 28 mai.

Ensemble une majorité!

Contextualisons d'emblée le passage en rappelant que Theo Francken était candidat pour devenir député au Parlement fédéral. Il s'était présenté dans la province du Brabant flamand. La scène a été filmée alors que les résultats partiels indiquaient une augmentation de la N-VA dans son canton de Glabbeek.



Theo Francken lance un "Yes!" en voyant son parti en tête dans le canton avec une progression de 4,9%.



Une joie qui est immédiatement tempérée par Bart De Wever: "Mais, tu vois, le Vlaams Belang gagne plus".



Voici ce que rétorque alors Theo Francken à son président de parti: "Ensemble une majorité!".



Le montage vidéo présente ensuite Jan Jambon, assis, qui lance un "Pssst!". Impossible cependant d'être sûr que cette réaction est réellement intervenue immédiatement ou si c'est un passage qui a été rajouté au montage. Si Jan Jambon a effectivement lancé ce "Pssst!" après les propos de Theo Francken, peut-être voulait rappeler à son collègue que des caméras étaient présentes...



Niveau chiffres, les résultats dans le canton de Glabbeek se sont soldés par une progression de 4,8% de la N-VA et une montée de 7% du parti d'extrême droite.





Theo Francken ne représente pas la N-VA



Rapidement, de nombreux médias ont pointé du doigt la proximité affichée entre la N-VA et le Vlaams Belang. Rappelons cependant que Theo Francken n'est pas la N-VA. L'ex-secrétaire d'Etat est l'un des ténors qui s'affiche le plus à droite de son parti. Mais sa position n'est pas forcément partagée par Bart De Wever.



Rappelons que juste avec les élections, le président du parti nationaliste flamand avait vilipendé un représentant de l'extrême droite sur un plateau télé. Et dimanche soir, alors que la forte montée du Vlaams Belang était confirmée, Bart De Wever avait affirmé qu'il n'était "pas fan du cordon sanitaire", mais qu'il n'était pas non plus "fan du Vlaams Belang".



La séquence qui fait le tour du web belge révèle donc la proximité de Theo Francken avec le Vlaams Belang, mais pas nécessairement l'accointance de la N-VA avec le parti d'extrême droite. Nuance.





Les résultats des partis aux élections:



Sur les 150 postes de députés Parlement fédéral, la N-VA a obtenu 25 sièges (-8) et le Vlaams Belang 18 (+15). Du côté du Parlement flamand, sur les 124 places de députés, la N-VA a décroché 35 sièges (-8) et le Vlaams Belang 23 (+17).



TOUS LES RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 2019