"Ensemble vers un nouveau souffle", nouvelle campagne wallonne contre le tabac

(Belga) Les membres du Plan Wallon sans Tabac et l'Agence Wallonne pour une Vie de Qualité (AVIQ) lancent lundi la campagne de mobilisation "Ensemble vers un nouveau souffle". Prévue jusqu'12 juin, elle a pour but de faire prendre conscience de ce qu'il y a à gagner à arrêter de fumer.

La Wallonie compte actuellement 29% de fumeurs dont 22% de fumeurs quotidiens. Or deux fumeurs sur 3 ont l'intention d'arrêter de fumer et un sur 5 veut essayer dans les 6 mois, indiquent les initiateurs de la campagne. Les humoristes Guihome ou Véronique Gallo prêtent leur concours au projet qui rappelle qu'arrêter de fumer c'est "retrouver une plus grande liberté, renouer avec une sensibilité gustative, récupérer un sommeil de qualité, plus profond et apaisé, c'est aussi économiser, expérimenter une meilleure vie sexuelle, ?" La campagne (https://ensembleversunnouveausouffle.be) propose de nombreuses activités et ressources, en présentiel et en distanciel, en intérieur et en extérieur, lesquelles sont proposées à moindre coût voire gratuitement. Elle s'articulera en trois temps. Un premier temps de réflexion du 11 au 30 avril pour se préparer au changement, un second temps d'action du 1er au 31 mai et un troisième temps, du 1er au 12 juin, pour savoir comment maintenir et consolider les bonnes habitudes acquises. (Belga)