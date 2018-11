"Faut-il baisser les taxes sur le diesel?": le chef de file PS au parlement a bien du mal à répondre, mais finit par dire oui…

Pierre-Yves Dermagne était l'invité de Martin Buxant jeudi matin sur les ondes de BEL RTL. Il a largement évoqué la manifestation de le FGTB à Namur, contre la réforme des APE.

Mais il a également été questionné par rapport au mouvement des gilets jaunes, dont la principale revendication est la baisse des taxes gouvernementales sur les carburants.

"Faut-il diminuer ces accises sur le diesel ?", lui demande notre journaliste.

"Il faut des mesures qui soient socialement acceptables, il ne faut pas prendre les gens en otage", rétorque M. Dermagne.

"Faut-il les diminuer, ou pas?", répète Martin Buxant.

"On a pendant des années favorisé l'achat de véhicules au diesel. Et puis, du jour au lendemain, pour des bonnes ou des mauvaises raisons, on a dit que ce n'était plus du tout acceptable, et on instaure une fiscalité punitive. Sans investir dans des shifts (changements) de mobilité", explique le chef de file socialiste.

"On diminue, ou pas, les taxes sur le diesel ?", insiste le journaliste…

"Je pense que, effectivement, on doit pouvoir les diminuer", finit par dire Pierre-Yves Dermagne. "Il faut faire en sorte que le changement de comportement au niveau de la mobilité soit accompagné par l'Etat".