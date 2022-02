"Il est temps d'adopter une stratégie de screening plus ciblée"

(Belga) "Il est temps d'adopter une stratégie de testing et tracing plus ciblée, qui vise davantage les groupes vulnérables", réagit le porte-parole interfédéral Covid-19 Steven Van Gucht, après la sortie du commissaire corona Pedron Facon qui indiquait vendredi dans les colonnes du groupe Mediahuis que les tests PCR représentaient encore actuellement un coût de 3 millions d'euros par jour.

Steven Van Gucht se dit partisan d'une surveillance ciblée, qui consisterait à analyser systématiquement et des échantillons issus d'un endroit précis, comme un service d'urgences, afin de détecter au plus vite tout nouveau variant du virus. Vu qu'Omicron semble avoir atteint son pic en Belgique, il est temps d'envisager la prochaine phase, selon le virologue. Lors de celle-ci, le testing et tracing à grande échelle serait donc remplacés par une nouvelle approche dont les contours doivent encore être définis. Les collectivités les plus vulnérables, comme les centres de soins, devraient avoir la priorité, précise M. Van Gucht. "Un point essentiel serait également de définir un système modulable, dont l'intensité pourrait être adaptée selon les besoins", ajoute-t-il. (Belga)