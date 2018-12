"Il faut que ce chaos cesse": voici les réactions des syndicats suite à la démission du gouvernement Michel

Que pensent les syndicats de la démission de Charles Michel ? La CSC et la FGTB ont réagi ce mercredi matin en commentant cette crise politique.

"La situation est chaotique et il faut que tout cela se termine", indique mercredi Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC, réagissant à l'annonce du gouvernement démissionnaire.



"Nos préoccupations ne changent pas. Les petits salaires, la question de la pénibilité, l'augmentation des allocations les plus basses... tous ces dossiers prioritaires doivent être pris au sérieux. Or le monde politique nie ces problèmes malgré nos avertissements depuis 4,5 ans. Et là, on est dans une impasse", constate la syndicaliste.

"Il faut que le chaos cesse et qu'on trace des perspectives d'avenir. Le décalage est énorme entre le monde du travail et les institutions. Il est temps d'apporter, enfin, des réponses concrètes", conclut Marie-Hélène Ska.





"Le spectacle n'est pas beau à voir"

C'est un sentiment à la fois de tristesse et d'espoir qui anime la FGTB, car il y a sans doute des opportunités à saisir, a réagi de son côté Robert Vertenueil, président de la FGTB, à l'annonce d'un gouvernement démissionnaire.



"Le spectacle n'est pas beau à voir et cela ne va pas redorer l'image des leaders de ce pays auprès de la population", indique le président de la FGTB. En même temps ce coup de tonnerre dans la vie politique belge pourrait s'apparenter à un "STOP" à l'hémorragie sociale, selon le syndicaliste.

"Le temps de la reconstruction sociale est arrivé." Dès lors, la FGTB lance un appel à la responsabilité des partenaires sociaux. "Il faut faire fonctionner la démocratie économique et conclure un accord interprofessionnel pour obtenir une hausse du pouvoir d'achat", ponctue Robert Vertenueil.