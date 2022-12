"Il n’y aura pas d’impunité": la présidente du Parlement européen réagit aux soupçons de corruption et annonce l'ouverture d'une enquête

La présidente du parlement européen prévient. Elle doit être prudente en raison de l’enquête en cours. Son ton reste néanmoins extrêmement ferme. "Si ma fureur, ma colère et ma tristesse ne transparaissent, soyez sûr qu’elles sont très présentes. Il n’y aura pas d’impunité. Aucune. Rien sous le tapis. Pas de comme si de rien n’était", déclare Roberta Metsola, présidente du Parlement européen.

Condamnation également des socialistes et démocrates, groupe dont est issue la vice-présidente grecque écrouée. "C’est un jour noir pour la démocratie européenne. Un jour très triste. Et vous l’imaginez, u jour très difficile pour le groupe social-démocrate. Nous nous constituons partie lésée dans le processus judiciaire", confie de son côté Iratxe Garcia, cheffe du groupe "Alliance des socialistes et démocrates".

Une assemblée éclaboussée par le scandale et fragilisée alors que des millions d’Européens ont du mal à joindre les deux bouts. "Cela nous fait honte à nous tous ici. La confiance avec les citoyens est rompue. A juste titre", estime Terry Reintke, cheffe du groupe "Les Verts".

"Quand je vois les tweets, tout à l'heure, de Monsieur Orban qui instrumentalise déjà cette histoire, j'ai une pensée pour le peuple hongrois qui, lui, est privé d'une justice indépendante, capable de mener de telles opérations anti-corruption", a réagi Stéphane Séjourné, chef du groupe "Renew Europe" (libéraux).

"Bonjour au Parlement européen" a ironisé le premier ministre hongrois, souvent critiqué par cette même assemblée pour non-respect de l’état de droit.

La présidente du parlement européen annonce des réformes pour mieux contrôler l’influence de pays tiers. "Chers collègues, le parlement européen est attaqué. La démocratie européenne est attaquée. Et pour les acteurs malveillants dans les pays tiers qui pensent qu’ils peuvent acheter leur entrée, qui pensent que l’Europe est à vendre, qui pensent qu’ils peuvent acheter nos ONG, je leur dis qu’ils trouveront ce parlement sur leur chemin", a encore ajouté la présidente du Parlement européen.

Roberta Metsola annonce l’ouverture d’une enquête interne.