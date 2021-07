"Il y a encore des personnes qui doivent être secourues mais leurs vies ne sont pas en danger", rassure le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon

Le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon, était l'invité de notre journaliste Fabrice Grosfilley ce matin à 7h50 sur Bel RTL. Dans le cadre de ses fonctions, il a établi des contacts avec les communes sinistrés par les inondations ce jeudi afin d'examiner comment il peut contribuer à soutenir les victimes. La Wallonie a pu également bénéficier d'une aide internationale offerte par les Français, les Néerlandais et les Autrichiens.

Il a également fait le point sur les évacuations suite aux inondations chaotiques qui ont frappé la Wallonie.

"A l'heure où je vous parle, il y a encore des personnes qui attendent d'être évacuées. Les bourgmestres, les gouverneurs et l'ensemble des services de secours qui sont coordonnées n'ont pas ménagé leur peine pour venir en aide aux personnes qui sont en difficultés. On vit malheureusement encore une situation qui est compliquée, même si elle est exceptionnelle", a-t-il développé.



Et le ministre de rassurer: "D'après mes informations et selon ce que l'on me dit, il ne s'agirait plus de personnes qui sont en danger. Mais néanmoins dans les heures qui viennent il va y avoir une décrue. Nous allons découvrir l'ampleur des difficultés relatives à la reconstruction, mais je n'exclus pas non plus qu'on découvre des situations qui sont pénibles voire dramatiques."

