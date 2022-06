4.000 primes distribuées pour l'achat d'un vélo en Wallonie: qui a droit à cette aide?

A l’occasion de la journée mondiale du vélo, Fabrice Grosfilley a interrogé Philippe Henry sur les primes vélos en Wallonie ce vendredi matin sur Bel RTL. Le ministre régional de la Mobilité révèle que les demandes ont fortement augmenté depuis début mars et le début de la guerre en Ukraine, en raison du prix du carburant.

"Depuis la crise sanitaire, on a clairement eu un engouement très fort pour le vélo, un peu par vagues. Pour l’instant, c’est le beau temps. Actuellement, on est à quasiment 4.000 primes distribuées", assure l’écologiste. "Ce n’est pas énorme, mais il y a quand même un véritable engouement", ajoute le ministre. Ces primes sont des aides financières pour l’achat d’un vélo classique ou électrique utilisé dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

On sent en tout cas une montée en puissance progressive de la demande au niveau des primes

"4.000 demandes, ce n’est pas énorme mais il y a quand même un véritable engouement. Il faut bien rappeler que cette prime se demande en lien avec l’utilisation pour le déplacement quotidien vers le travail. Il y a donc beaucoup d’autres utilisations du vélo qui ne sont pas concernées par cette prime mais on sent en tout cas une montée en puissance progressive de la demande au niveau des primes, de la volonté au niveau de la population, au niveau des communes, au niveau des entreprises aussi parce qu’elles ont des problèmes soit d’accessibilité, soit de coût de déplacement pour les travailleurs", détaille Philippe Henry.

Cette prime est donc valable pour les travailleurs mais aussi pour les indépendants et les entreprises "pour lesquelles il existe des primes spécifiques pour les vélos de service mis à la disposition des travailleurs", précise le ministre.

La demande de prime doit être introduite via le formulaire électronique disponible en ligne sur monespace.wallonie.be.

L’octroi de la prime se fait sur base de la facture originale reprenant le type de vélo et la date d’acquisition. Celle-ci doit être comprise entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2024. Des majorations de primes sont prévues pour les ménages d’un revenu global inférieur à 32.700 euros et pour les familles nombreuses et les familles monoparentales

De plus en plus de travailleurs optent pour le vélo pour se rendre au travail



D'après une enquête, un travailleur sur trois (33%) enfourche, parfois, souvent ou toujours, son vélo pour aller travailler en Belgique. C'est ce que fait savoir ce vendredi Acerta dans un communiqué.

La distance que les Belges parcourent à vélo pour se rendre au travail augmente également. Près d'un travailleur sur cinq (18%) qui se rend au bureau à vélo parcourt plus de 30 kilomètres par jour (+11 points de pourcentage par rapport à 2016), précise le prestataire de services RH qui s'est penché sur une base de données de 320.000 travailleurs. La distance la plus courte (jusqu'à 5 km aller-retour) est le plus souvent parcourue à vélo (29% des travailleurs cyclistes), tandis que 20% pédalent jusqu'à 10 km et 21% jusqu'à 20 km par jour, note Acerta.