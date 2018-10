Elections 2018: après de gros retards, tous les bureaux de vote de Bruxelles sont ouverts, jusqu'à 16h

"Une honte presque 10h bureau pas encore ouvert", nous indiquait une personne depuis Uccle ce matin. Genevieve nous indiquait, depuis Schaerbeek: "J’ai un cours qui commence à 9h dans le centre, normalement ça n’aurait pas posé de problème mais maintenant je ne suis pas sûre d’arriver à temps ! Rien ne bouge depuis 8h, les portes sont fermées, les files s’allongent...". Vous avez été très nombreux à nous signaler, via le bouton orange Alertez-nous, qu'il ne vous était pas possible de voter ce matin en raison de retards. Un problème technique a empêché l'ouverture de 47 bureaux de vote à Bruxelles dans le cadre des élections communales, a-t-on appris dimanche auprès de l'administration des Pouvoirs locaux de la Région bruxelloise. Cinq d'entre eux situés à Auderghem et Uccle n'étaient toujours pas ouverts à 11h30, précise la même source. Les communes de Forest et Uccle ont été les plus touchées. A 12h30, tous les bureaux étaient enfin ouverts.



Un problème de désynchronisation



Le souci technique est dû à une problème de désynchronisation de certaines clés USB, explique Hélène Herman, porte-parole de Bruxelles Pouvoirs locaux. De nouvelles clés USB sont en cours d'acheminement. Forest et Uccle sont les deux communes les plus touchées, avec respectivement 12 et 13 bureaux de vote bloqués. Suivent Schaerbeek (6), Auderghem (5) et Evere (5) ainsi qu'un ou deux bureaux dans d'autres communes encore. Tous accumulent dès lors d'importants retards. Il n'y a cependant aucun souci pour la validité du vote, assure l'administration Bruxelles Pouvoirs locaux.





Aussi en Wallonie

"Je suis arrivé au bureau de vote de Grâce-Hollogne à 8h10. Il est 8h30 et toujours pas ouvert parce qu'il manque un papier. Il y en a qui travaillent, il y en a marre!", nous indique Jérôme via le bouton orange Alertez-nous. Vous êtes nombreux à nous signaler des retards dans l'ouverture de bureau de vote à Bruxelles et en Wallonie. A Charleroi, le bureau 59, de Gosselies, vient d'ouvrir avec une demi-heure de retard, nous indique une journaliste sur place.

A Nivelles, une témoin nous indique que seuls 3 bureaux sur 6 sont effectifs.

A Hermalle-sous-Huy, dans la commune d'Engis, le bureau de vote a ouvert avec 35mn de retard. "Certains électeurs ont déchiré leur convocation devant la porte", nous indique notre journaliste sur place.





A Liège, le bureau n'était pas ouvert à 8h15, selon un témoin: