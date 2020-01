"Ils ne réussiront jamais à diviser le socialisme", lance Conner Rousseau aux vœux du PS

(Belga) "J'ai un message à ceux qui essaient de diviser les gens et le pays: ils ne réussiront jamais! J'ai aussi pour eux ce message: ils ne réussiront jamais à diviser le socialisme", a affirmé jeudi le président du sp.a Conner Rousseau, présent au côté de son homologue du PS Paul Magnette à l'occasion des vœux de Nouvel an des socialistes francophones.

Apporter des solutions sociales aux questions des pensions, des soins de santé, du climat ou de la sécurité "n'est possible qu'avec deux partis socialistes les plus forts possibles", a affirmé M. Rousseau dans un discours en français. Le jeune président de parti (27 ans) a appelé à se montrer constructifs et à "parler avec tout le monde", mais à le faire "surtout sur base de contenus, car le futur du pays est en jeu". (Belga)