IMPROVER propose 15 idées pour la sécurité sociale des indépendants qui fête ses 50 ans

(Belga) Dans le cadre de la campagne "Happy Independent's Year" qui célèbre le 50e anniversaire de la sécurité sociale des indépendants, la plate-forme #IMPROVER a présenté au ministre fédéral des Indépendants Denis Ducarme, lundi au siège social de l'Inasti à Bruxelles, son top 15 des idées pour améliorer la sécurité sociale des indépendants.

Au total, 40 idées ont été départagées entre le 21 février et le 31 août par près de 1.700 votes sur la plate-forme #IMPROVER. Les 15 qui ont été sélectionnées ont pour point commun de requérir un élargissement des droits. Les 3 premières appellent ainsi à instaurer des chèques-repas et des écochèques, à étendre le filet social en cas de cessation de l'activité indépendante en prévoyant entre autres des droits minimums et à étendre le droit de passerelle. Ce dernier constitue une aide pour l'indépendant qui doit cesser son activité à la suite d'une faillite, de difficultés financières ou d'un évènement extérieur comme un incendie. "Pour nous, la plate-forme #IMPROVER, c'était donner aux indépendants l'opportunité de prendre leur sécurité sociale en main et d'exprimer vraiment leurs attentes", explique Anne Vanderstappen, administratrice générale de l'INASTI (Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants). "Le résultat, c'est un bel éventail d'idées qui portent sur tous les aspects du statut". Denis Ducarme a fait valoir que ce sont 507,7 millions d'euros de nouvelles mesures qui ont été mises en place depuis le début de la législature sur base annuelle : "les 15 mesures présentées ce soir permettront de dresser de nouvelles pistes afin d'améliorer encore ce statut". Le ministre est à l'initiative de la campagne "Happy Independent's Year" avec l'INASTI. Elle a été réalisée en collaboration avec les organisations de travailleurs indépendants, la DG Indépendants et le regroupement d'associations professionnelles Synergie4. (Belga)