"J'accepte ce défi": les nouveaux membres du Bureau du parlement wallon sont connus

Le président du MR Georges-Louis Bouchez a désigné Sabine Laruelle et Rachel Sobry pour siéger au bureau du parlement de Wallonie après la démission de ses anciens membres dans la foulée du scandale lié aux dépenses de l'assemblée, annonce le parti lundi midi. Sabine Laruelle siégera comme vice-présidente et Rachel Sobry comme secrétaire du bureau. Du côté du PTB, c'est Laszlo Schonbrodt qui est proposé.

"J'accepte ce défi en sachant que je peux compter sur l'ensemble de mon groupe et en particulier mes prédécesseurs. Mes 3 plus grandes priorités seront un meilleur contrôle des dépenses, une transparence totale et de trouver la solution la plus rapide possible pour la situation du greffier", a commenté la libérale Sabine Laruelle. "La priorité est de ramener de la sérénité autour du travail du bureau. Il est impératif de revoir le niveau de contrôle sur l'activité du parlement, notamment sur les aspects budgétaires. Je me consacrerai à cette nouvelle fonction avec toute la rigueur qu'elle demande", a ajouté Rachel Sobry.

Après le MR, c'est le PTB qui a fait connaître son choix en début d'après-midi, confirmant par la même occasion sa participation au bureau. Le Verviétois Laszlo Schonbrodt y représentera l'extrême gauche. "Le MR ayant enfin décidé de se conformer à la volonté de renouvellement affirmée par plusieurs groupes politiques, nous confirmons notre participation au bureau du parlement wallon", a déclaré Germain Mugemangango, chef de groupe PTB au parlement régional en rappelant la volonté de son parti de diviser par deux les rémunérations des parlementaires.

"Nous voulons également que les voyages soient discutés de façon totalement transparente en commission de la comptabilité ou dans les commissions permanentes pour les délégations émanant de ces commissions. Les budgets y compris. Les dépenses doivent se faire dans un esprit de sobriété. Voyager en première classe et séjourner dans des hôtels hauts de gamme sur le dos du contribuable, ça fait partie d'un mode de vie de luxe qui doit disparaître pour les parlementaires", a encore estimé Germain Mugemangango.

En fin de semaine dernière, Ecolo avait déjà annoncé la nomination d'Olivier Biérin et c'est Anne-Catherine Goffinet qui représentera Les Engagés. Il ne manque dès lors plus que le choix du PS, à qui revient la présidence du parlement, pour que les effectifs soient complets. Le nouveau bureau doit être installé mercredi matin.