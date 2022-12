"J'ai agi en toute conscience": Eva De Bleeker, ancienne secrétaire d'Etat au budget, s'exprime pour la première fois depuis sa démission

S'exprimant pour la première fois depuis sa démission, l'ancienne secrétaire d'Etat au budget Eva De Bleeker (Open VLD) affirme avoir agi "en toute conscience et de manière réfléchie", a-t-elle assuré samedi dans une interview sur Radio 1.

E. De Beeker avait démissionné le 18 novembre, emportée par des problèmes de chiffres constatés dans le projet de budget 2023. Depuis, cette dernière s'est tenue à l'écart des micros et des caméras pour ne pas interférer dans le débat. "C'est maintenant à ma successeure (Alexia Bertrand, NDLR) de mener les discussions sur le budget. Je lui ai souhaité bonne chance dans cette tâche", a-t-elle déclaré.

L'ancien secrétaire d'État a précisé que l'exercice n'était "pas une science exacte". "Vous devez estimer les budgets disponibles et ceux qui sont nécessaires. Mais les opinions et les points de vue divergent là-dessus. Le budget a entretemps été voté et nous devons maintenant passer à autre chose." Interrogée sur le fait de savoir si elle avait commis une erreur ou non, E. De Bleeker a esquivé la question. "J'ai pris mes décisions en toute conscience et de manière réfléchie. Cela ne sert à rien de tout remettre en question. Je regarde maintenant vers l'avenir".

Malgré cet épineux dossier, ses relations avec le parti restent bonnes, insiste-t-elle. "Les lignes de communication sont toujours restées ouvertes. Nous avons continué à nous parler et nous avons compris le point de vue de chacun. Tout le monde reconnaît que c'était compliqué. Cela n'a pas été facile pour mon parti quand l'un des membres de mon cabinet a dévoilé des informations. Mais d'un autre côté, cette personne a travaillé très dur. Il arrive que l'on craque sous une telle pression."