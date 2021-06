"J’en ai marre que les Etats-Unis donnent des leçons de démocratie": Raoul Hedebouw commente les propos de Joe Biden

Raoul Hedebouw était l’invité de la matinale de Bel RTL. Interrogé par Fabrice Grosfilley, le député et porte-parole du parti des travailleurs de Belgique a commenté les récents propos de Joe Biden qui a appelé l’Otan à serrer les rangs face à la Chine et à la Russie.

Pour le député PTB, ce genre de discours "alimente vraiment le danger de guerre froide ou chaude. C’est très théorique. L’impérialisme américain m’inquiète et j’espère que l’Union européenne et la Belgique ne vont pas suivre dans cette rhétorique car celle-ci ne fera pas du bien aux travailleurs".

Raoul Hedebouw poursuit : "Il suffit d’entendre ce que Joe Biden dit, il parle de rivales systémiques… J’en ai un peu marre que les Etats-Unis continuent à donner des leçons de démocratie dans le monde". Il avance une comparaison : "Les Etats-Unis, c’est 800 bases militaires dans le monde, la Chine, c’est une base militaire… Qui est un danger pour la guerre aujourd’hui ? Quand on voit les interventions qu’ils ont faites en Irak, en Afghanistan, en Syrie… L’establishment américain a sur la conscience la mort de 1,5 millions d’Irakiens et nous on continue à suivre l’impérialisme américain, je ne suis pas d’accord avec ces deux poids, deux mesures".

Il faut arrêter de croire qu’une seule nation a le droit de dicter ce qui doit ou pas être fait dans le monde

"Vous n’allez quand même pas nous dire que la Chine et la Russie sont des systèmes plus démocratiques que les Etats-Unis ?", le questionne Fabrice Grosfilley. "Ce n’est pas ce que j’ai dit", rétorque Raoul Hedebouw. "J’ai dit que par rapport à la paix dans le monde, le rapport entre nations, il faut arrêter de croire qu’une seule nation a le droit de dicter ce qui doit ou pas être fait dans le monde".