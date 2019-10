"Je n'ai pas l'intention de perdre": Christine Defraigne officiellement candidate à la présidence du MR

La première échevine de Liège Christine Defraigne est officiellement candidate à la présidence du MR. "Je n'ai pas l'intention de perdre", dit-elle.

"Je représente, avec un certain nombre de personnes, une frange du MR qui se veut ouverte sur le monde, progressiste, à l'écoute de la société, un libéralisme inclusif, un libéralisme qui fait le choix de la modernité", déclare dans La Libre Belgique celle qui affirme défendre un recentrage du parti. "Je veux rendre la parole aux militants", poursuit Christine Defraigne ."Ils ne sont pas là que pour lever un petit carton bleu aux grand-messes du parti. Ils sont là pour décider et faire valoir leur point de vue sur les grands choix politiques."

La Liégeoise propose l'idée du référendum sur certains sujets politiques au sein du parti. Christine Defraigne affirme par ailleurs ne pas vouloir une "société de repli identitaire": "Le MR a parfois été trop dans l'affrontement avec les corps intermédiaires - les syndicats, notamment -, trop clivant.





"Des circuits, du bio et du durable"

Nous devons être beaucoup plus à l'écoute de l'évolution sociologique. Notamment les villes et leur multiculturalisme. Elle admet la défaite de son parti dans les villes et souligne que les centres urbains ont besoin "des circuits, du bio et du durable".

Figure de l'aile progressiste du MR, opposante déterminée aux visites domiciliaires sous la législature passée, Mme Defraigne regrette la proximité qu'ont affiché certains dans son parti "avec des personnages qui font monter l'extrême-droite en Flandre, qui sont les suppôts d'une droite dure"... comprenez l'ex-secrétaire d'Etat N-VA Theo Francken avec lequel se sont affichés ou comparés deux autres candidats à la présidence du MR, Georges-Louis Bouchez et Denis Ducarme."Si on se laisser attirer par ça, demain, on va ressembler aux Républicains de Laurent Waucquez (parti de droite en France sévèrement battu aux dernières élections, ndlr)", a-t-elle averti sur les ondes de la Première.

Les candidats à la présidence du Mouvement Réformateur peuvent se déclarer jusqu'à vendredi 11 octobre à 16h.